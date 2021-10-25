Восемь хоккеистов «Сочи» не тренируются в общей группе из-за травм

Восемь хоккеистов «Сочи» не принимают участие в тренировках в общей группе по медицинским показаниям, сообщает официальный сайт клуба.
В этот список вошли Янис Якс, Давид Рундблад, Мартин Бакош и Александр Жабреев должны вернуться в строй к ближайшей домашней серии, которая начнется 30 октября матчем с «Торпедо».
Возвращение Джей Си Липона, по осторожным прогнозам клубных врачей, ожидается ориентировочно в середине ноября, Никиты Точицкого, Богдана Якимова и Дениса Вихарева – в конце ноября. В настоящее время все указанные хоккеисты работают по индивидуальной программе.
Напомним, что после 22 игр в регулярке КХЛ «Сочи» занимает последнее, 12-е место в таблице Западной конференции.
По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.
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