Во время матча ЖХЛ на арене в Воскресенске произошло возгорание

На пятой минуте матче регулярного чемпионата Женской хоккейной лиги между МСМО 7.62 и СКСО при счёте 0:0 на арене в Воскресенске произошло возгорание, сообщил комментатор трансляции на официальном YouTube-канале лиги.



«Как вы знаете, у нас произошло возгорание во дворце. К счастью, его быстро устранили», – сказал комментатор после возобновления матча.



После 14 игр МСМО с 16 очками занимает седьмое место, СКСО располагается строчкой ниже и имеет семь баллов после 12 встреч.



По итогам регулярного чемпионата четыре команды выйдут в плей-офф, где сразятся в полуфинале турнира.

Напомним, что на этой же арене домашние матчи проводит мужской хоккейный клуб «Химик», выступающий в Высшей хоккейной лиге.