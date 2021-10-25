Во время матча ЖХЛ на арене в Воскресенске произошло возгорание
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На пятой минуте матче регулярного чемпионата Женской хоккейной лиги между МСМО 7.62 и СКСО при счёте 0:0 на арене в Воскресенске произошло возгорание, сообщил комментатор трансляции на официальном YouTube-канале лиги.
«Как вы знаете, у нас произошло возгорание во дворце. К счастью, его быстро устранили», – сказал комментатор после возобновления матча.
После 14 игр МСМО с 16 очками занимает седьмое место, СКСО располагается строчкой ниже и имеет семь баллов после 12 встреч.
По итогам регулярного чемпионата четыре команды выйдут в плей-офф, где сразятся в полуфинале турнира.
Напомним, что на этой же арене домашние матчи проводит мужской хоккейный клуб «Химик», выступающий в Высшей хоккейной лиге.
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