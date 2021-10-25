Емелин поделился ожиданиями от матча с петербургским СКА

Защитник «Авангарда» Алексей Емелин поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с петербургским СКА, который состоится сегодня, 25 октября, в 19:30 мск.



«Хороший был выезд. Даже в этой игре, в которой проиграли, было много положительных моментов, которые постараемся перенести на сегодняшнюю игру. Хороший соперник, думаю, будет боевая игра.



Думаю, будет очень скоростная и обоюдно-острая игра – высокие скорости и много мастерства», – сказал Емелин в интервью YouTube-каналу «Авангарда».

После переезда «Авангарда» в Балашиху на время строительства новой «Арены-Омск», омичи не проигрывали петербургскому СКА в домашних матчах. С тех пор команды провели три игры на льду «Авангарда», и все они завершились победой хозяев в основное время.



В текущем сезоне СКА занимает первое место в таблице Западной конференции, набрав 31 очко в 21 встрече, «Авангард» с 24 баллами после 20 встреч располагается на шестой строчке на Востоке.