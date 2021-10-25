Кравчук: история Овечкина — уникальная. Вот что значит истинный профессионализм

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук поделился мнением об игровой форме Александра Овечкина, а также о тренерском штабе сборной России по хоккею.



«Ветераны НХЛ сдают позиции — но никак не Александр Овечкин? История Овечкина действительно уникальная. Неприятная травма в предсезонке — и такой эффектный старт в регулярном чемпионате! Вот что значит истинный профессионализм.



Для меня старт Овечкина — один из самых больших и приятных сюрпризов чемпионата. Видно, что Александр собран и нацелен на олимпийский сезон, причём в его повестке не только Пекин, но и выход на рекорд Уэйна Гретцки и на второй Кубок Стэнли. Для сборной России это очень обнадёживающий сигнал. Оптимизма становится больше.



Есть беспокойство, что в нынешнем штабе сборной России практически нет тренерского опыта? С одной стороны, на фоне штаба сборной Канады, в котором собраны и Кубки Стэнли, и олимпийское золото, мы смотримся, скажем так, несколько экспериментально. Но с другой стороны в такой ситуации у российской тренерской команды может быть больше мотивации и спортивной наглости, желания доказать, что вопреки титулам и рейтингам именно мы — лучшие в мире.



В той же НХЛ старт этого сезона показал, что побеждают не имена, а заряженность и амбиции. На Востоке впереди „Флорида“, „Рейнджерс“ и „Каролина“, на Западе — »Эдмонтон", «Сент-Луис», «Миннесота». Всё это молодые, голодные до успехов команды. Давайте будем это воспринимать как хороший сигнал перед Пекином", — цитирует Кравчука Russia-Hockey.