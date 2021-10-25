20-летний форвард Грицюк отличился в игре со СКА. Он набрал 6 очков в последних 6 матчах

В эти минуты в Балашихе проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между омским «Авангардом» и санкт-петербуржским СКА. По окончании первого периода счёт 1:0 в пользу хозяев.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



На четвёртой минуте встречи счёт открыл 20-летний форвард Арсений Грицюк. Омский клуб подловил армейцев на контратаке. Грицюк убежал от Фальковского, выкатился по центру на ворота и переиграл Юханссона.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Отметим, что молодой нападающий набрал очки в третьем матче подряд — на его счету 4 (2+2) результативных балла. Всего Грицюк набрал шесть (4+2) очков в последних шести встречах.