20-летний форвард Грицюк отличился в игре со СКА. Он набрал 6 очков в последних 6 матчах
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В эти минуты в Балашихе проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между омским «Авангардом» и санкт-петербуржским СКА. По окончании первого периода счёт 1:0 в пользу хозяев.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
На четвёртой минуте встречи счёт открыл 20-летний форвард Арсений Грицюк. Омский клуб подловил армейцев на контратаке. Грицюк убежал от Фальковского, выкатился по центру на ворота и переиграл Юханссона.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
Отметим, что молодой нападающий набрал очки в третьем матче подряд — на его счету 4 (2+2) результативных балла. Всего Грицюк набрал шесть (4+2) очков в последних шести встречах.
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