Экс-форвард «Нэшвилла» и «Колорадо» Уилсон сообщил о наркозависимости

Экс-форвард «Нэшвилла» и «Колорадо» Колин Уилсон рассказал о своей наркозависимости во время игры в Национальной хоккейной лиге.



«Я не был честен с вами полностью. Я рассказал о многом, но кое-что умолчал. И я оправдывал это тем, что мне не хотелось отвлекать внимание от основного посыла — желания помочь людям. Но я врал себе. Правда заключается в том, что мне было стыдно. Я держал это в себе, боясь того, что могут подумать люди.



Правда в том, что у меня была наркотическая зависимость. Я чист уже 2,5 года и думал, что уже справился. Но это невозможно победить. С зависимостью остаётся сосуществовать. Я был зависим. Я играл в НХЛ, забивал голы, играл в финале Кубка Стэнли. Жизнь была мечтой. Но я был зависим и даже не знал, что у меня была проблема. Я твердил себе, что просто балуюсь раз в пару недель.



Я мог неделями ничего не делать, а потом возвращаться к наркотикам, опасаясь, кем я стану, когда потеряю контроль над собой. Я делал это, когда мне был необходим покой. В какой-то момент я пересёк невидимую черту и уже не мог остановиться. Я не мог справиться с желанием быть под кайфом.



Будучи профессиональным спортсменом, я не мог заставить себя обратиться за помощью. Это казалось рискованной затеей. Слово «кокаин» просто не принято произносить в клубах.



Я знаю людей, спортсменов, которые находятся в таком же положении сейчас. Наше общество всерьёз озабочено проблемами, связанными с ментальным здоровьем, но тема наркозависимости не менее важна. Вот почему сейчас я обучаюсь психологии в Бостоне. Я хочу помогать людям. До сих пор каждый день я борюсь с зависимостью и теперь хочу помогать в этой борьбе и другим», – заявил Уилсон на The Players' Tribune.