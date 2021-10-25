Лехтонен забросил первую шайбу и отдал голевой пас в дебютном матче за СКА

В эти минуты в Балашихе проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и санкт-петербуржским СКА. На 5-й минуте второго периода счёт 2:1 в пользу армейцев.
На 22-й минуте в большинстве в составе гостей отличился защитник Микко Лехтонен, который проводит дебютный матч за клуб. Армейцы закрепились в зоне, Никита Гусев сделал скидку на Лехтонена, который мощным броском пробил голкипера «Авангарда» Шимона Грубеца.
На 25-й минуте СКА вышел вперёд, отметился Марат Хуснутдинов. Лехтонен стал автором голевой передачи.
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Напомним, в 2020 году Лехтонен уехал в НХЛ из «Йокерита» в статусе самого результативного защитника КХЛ. В сезоне-2019/2020 он стал лучшим защитником-бомбардиром по итогам регулярного чемпионата. В 60 матчах он забросил 17 шайб и отдал 32 результативные передачи.
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