Варламов в ближайшее время вернётся в состав «Айлендерс»

Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов в ближайшее время будет готов к возвращению в состав клуба, сообщает в «Твиттере» журналист Эллиотт Фридман.
В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги 33-летний голкипер не появлялся на льду. Он также пропустил тренировочный лагерь «Айлендерс» из-за травмы, характер которой не раскрывается.
В текущем сезоне «Айлендерс» провели шесть встреч, одержав в них три победы: над «Чикаго Блэкхоукс» (4:1), «Аризона Койотс» (3:0) и «Вегас Голден Найтс» (2:0). Команда из Нью-Йорка уступила «Каролине Харрикейнз» (3:6), «Флориде Пантерз» (1:5) и «Коламбус Блю Джекетс» (2:3, ОТ).
В настоящий момент «Айлендерс» занимают седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав семь очков после шести встреч.
- 25 октября 2021
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