Обладатель Кубка Стэнли — 2020 в составе «Тампы» Волков станет игроком СКА

Российский нападающий Александр Волков, ранее выставленный на безусловный драфт отказов «Анахаймом» для расторжения контракта, станет игроком санкт-петербургского СКА.



«Мы рады возвращению игроков, работаем в этом направлении. Для лиги большой плюс, что возвращаются питерские ребята. Зыков, Волков — питерские воспитанники. Для лиги и для сборной они пригодятся. Позитивно смотрим на то, что игроки возвращаются в нашу лигу», — передаёт слова главного тренера армейцев Валерия Брагина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.



Отметим, что Волков является воспитанником санкт-петербургского хоккея. На драфте юниоров КХЛ 2014 года был выбран СКА под общим 17-м номером, не проведя за основную команду ни одной игры, выступая в МХЛ и ВХЛ за фарм-клубы.



Летом 2017 года на драфте НХЛ был выбран клубом «Тампа-Бэй Лайтнинг» под общим 48-м номером. Вместе с клубом он стал обладателем Кубка Стэнли 2020 года. В прошлом году Волков подписал контракт с «Анахаймом».