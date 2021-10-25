Хартли: две быстрые шайбы СКА в большинстве на старте второго периода сделали результат

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги встречи регулярного чемпионата КХЛ со СКА (1:5).



«Мы здорово провели первый период, владели инициативой. Две быстрые шайбы соперника в большинстве на старте второго периода сделали результат. В третьем периоде мы действовали хорошо, здорово катались и работали, но не смогли забросить вторую шайбу.



Мне нравится, что Сошников привносит в команду, он ещё будет прибавлять. Для него это новый вызов. Думаю, всё сложится положительно и для нас, и для Никиты.



Кемппайнен нас переиграл на вбрасываниях, в том числе и при игре в неравных составах. СКА преподал нам урок, хотя мы хороши в этом компоненте, но сегодня был не наш вечер.



Не думал заменить вратаря по ходу матча. У СКА очень мастеровитые ребята, нельзя винить голкипера, когда у соперника много мастеровитых игроков. Я бы не сказал, что Шимон нас сегодня не выручал», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.