Хартли: две быстрые шайбы СКА в большинстве на старте второго периода сделали результат

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги встречи регулярного чемпионата КХЛ со СКА (1:5).
«Мы здорово провели первый период, владели инициативой. Две быстрые шайбы соперника в большинстве на старте второго периода сделали результат. В третьем периоде мы действовали хорошо, здорово катались и работали, но не смогли забросить вторую шайбу.
Мне нравится, что Сошников привносит в команду, он ещё будет прибавлять. Для него это новый вызов. Думаю, всё сложится положительно и для нас, и для Никиты.
Кемппайнен нас переиграл на вбрасываниях, в том числе и при игре в неравных составах. СКА преподал нам урок, хотя мы хороши в этом компоненте, но сегодня был не наш вечер.
Не думал заменить вратаря по ходу матча. У СКА очень мастеровитые ребята, нельзя винить голкипера, когда у соперника много мастеровитых игроков. Я бы не сказал, что Шимон нас сегодня не выручал», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 25 октября 2021
-
23:37
-
23:06
-
22:23
-
22:23
-
22:15
-
22:12
-
21:45
-
21:44
-
21:19
-
20:37
-
20:29
-
20:16
-
20:03
-
19:29
-
19:08
-
18:52
-
18:39
-
18:16
-
17:43
-
17:14
-
16:32
-
16:09
-
15:52
-
15:49
-
15:28
-
15:25
-
15:15
-
14:05
-
13:59
-
13:32
-
13:00
-
12:46
-
12:26
-
12:00
-
11:45