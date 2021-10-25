«Авангард» отреагировал на поражение от СКА фрагментом из фильма «Гардемарины, вперёд!»
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Омский «Авангард» в ироничной манере отреагировал на результат команды в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с санкт-петербургским СКА (1:5).
В официальном твиттер-аккаунте клуба появилось видео с фрагментом из фильма «Гардемарины, вперёд!», которое отсылает к крупным поражениям омской команды, а также футбольного «Спартака» и «Манчестер Юнайтед», который уступили «Зениту» (1:7) и «Ливерпулю» (0:5) соответственно.
В настоящий момент «Авангард» занимает шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, после 21 сыгранной встречи набрав 24 балла. В следующем матче подопечные Боба Хартли встретятся дома с уфимским «Салаватом Юлаевым». Игра состоится в пятницу, 29 октября. Начало — в 19:30 мск.
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