«Авангард» отреагировал на поражение от СКА фрагментом из фильма «Гардемарины, вперёд!»

Омский «Авангард» в ироничной манере отреагировал на результат команды в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с санкт-петербургским СКА (1:5).



В официальном твиттер-аккаунте клуба появилось видео с фрагментом из фильма «Гардемарины, вперёд!», которое отсылает к крупным поражениям омской команды, а также футбольного «Спартака» и «Манчестер Юнайтед», который уступили «Зениту» (1:7) и «Ливерпулю» (0:5) соответственно.

В настоящий момент «Авангард» занимает шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, после 21 сыгранной встречи набрав 24 балла. В следующем матче подопечные Боба Хартли встретятся дома с уфимским «Салаватом Юлаевым». Игра состоится в пятницу, 29 октября. Начало — в 19:30 мск.