Кожевников — о поражении «Авангарда»: хотите, чтобы я сказал, как Хартли ходит в туалет?

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о поражении «Авангарда» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со СКА (1:5).



«Я думаю, что причина поражения „Авангарда“ в Хартли. Он подобрал неправильную тактику. В чём конкретно СКА оказался сильнее? Я не понимаю, вы что, хотите, чтобы я вам сказал, как Хартли в туалет ходит что ли? Зачем тогда глупости говорите?



СКА играет агрессивно, на ходу сейчас команда. У неё все здорово играют в нападении, она классно прикрывает броски противника. Да и вратарь у „армейцев“ прекрасно сыграл. Я ещё до матча говорил, что он будет одним из основных факторов победы СКА», — приводит слова Кожевникова AllHockey.Ru.