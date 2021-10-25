Кожевников — о поражении «Авангарда»: хотите, чтобы я сказал, как Хартли ходит в туалет?
Поделиться
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о поражении «Авангарда» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со СКА (1:5).
«Я думаю, что причина поражения „Авангарда“ в Хартли. Он подобрал неправильную тактику. В чём конкретно СКА оказался сильнее? Я не понимаю, вы что, хотите, чтобы я вам сказал, как Хартли в туалет ходит что ли? Зачем тогда глупости говорите?
СКА играет агрессивно, на ходу сейчас команда. У неё все здорово играют в нападении, она классно прикрывает броски противника. Да и вратарь у „армейцев“ прекрасно сыграл. Я ещё до матча говорил, что он будет одним из основных факторов победы СКА», — приводит слова Кожевникова AllHockey.Ru.
Комментарии
- 25 октября 2021
-
23:37
-
23:06
-
22:23
-
22:23
-
22:15
-
22:12
-
21:45
-
21:44
-
21:19
-
20:37
-
20:29
-
20:16
-
20:03
-
19:29
-
19:08
-
18:52
-
18:39
-
18:16
-
17:43
-
17:14
-
16:32
-
16:09
-
15:52
-
15:49
-
15:28
-
15:25
-
15:15
-
14:05
-
13:59
-
13:32
-
13:00
-
12:46
-
12:26
-
12:00
-
11:45
Партнерский контент