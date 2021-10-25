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Кожевников — о поражении «Авангарда»: хотите, чтобы я сказал, как Хартли ходит в туалет?

Кожевников — о поражении «Авангарда»: хотите, чтобы я сказал, как Хартли ходит в туалет?
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о поражении «Авангарда» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со СКА (1:5).

«Я думаю, что причина поражения „Авангарда“ в Хартли. Он подобрал неправильную тактику. В чём конкретно СКА оказался сильнее? Я не понимаю, вы что, хотите, чтобы я вам сказал, как Хартли в туалет ходит что ли? Зачем тогда глупости говорите?

СКА играет агрессивно, на ходу сейчас команда. У неё все здорово играют в нападении, она классно прикрывает броски противника. Да и вратарь у „армейцев“ прекрасно сыграл. Я ещё до матча говорил, что он будет одним из основных факторов победы СКА», — приводит слова Кожевникова AllHockey.Ru.

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