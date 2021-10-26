Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ. Положение на 26 октября

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги по состоянию на 26 октября.



В Западной конференции на чистое первое место вышел санкт-петербургский СКА. Подопечные Валерия Брагина крупно обыграли действующего обладателя Кубка Гагарина — омский «Авангард» (5:1). Армейцы набрали 33 балла после 22 матчей. Следом за ними идёт финский «Йокерит», при равном количестве игр отстающий на два очка. На третьем месте находится московское «Динамо», после 21 встречи бело-голубые набрали 28 баллов. Идентичные показатели имеют их минские одноклубники, находящиеся на четвёртой строчке.



В Восточной конференции лидерство сохраняет магнитогорский «Металлург», имеющий 38 очков после 21 матча. На втором месте — челябинский «Трактор». Подопечные Анвара Гатиятулина имеют в своём активе 36 очков после 23 матчей. На третьем месте — уфимский «Салават Юлаев», набравший 34 балла после 22 встреч.