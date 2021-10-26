Главный тренер «Оттавы» — об игре Овечкина: как люди закрывают этого парня? Нет ответа

Главный тренер «Оттавы Сенаторз» Ди Джей Смит оценил игру российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Это вопрос длиной в десять лет: как люди закрывают этого парня? Нет ответа, он продолжает забивать в бешеном темпе. Он забил пять голов в пяти матчах. Если бы у кого-то был такой ответ, его бы наняли по всей лиге, он был бы гением», — приводит слова Смита журналист Брюс Гарриос в своём «твиттере».

Овечкин набрал 10 очков (5+5) в пяти матчах со старта сезона.

Россиянин приблизился к Бретту Халлу по голам за карьеру в НХЛ. На счету Александра Овечкина теперь 735 точных бросков, а у занимающего четвёртое место легендарного североамериканца — 741.

Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766). Ранее в этом сезоне Овечкин уже превзошёл результат Марселя Дионна (731).

В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.