Главный тренер «Оттавы» — об игре Овечкина: как люди закрывают этого парня? Нет ответа

Главный тренер «Оттавы Сенаторз» Ди Джей Смит оценил игру российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
«Это вопрос длиной в десять лет: как люди закрывают этого парня? Нет ответа, он продолжает забивать в бешеном темпе. Он забил пять голов в пяти матчах. Если бы у кого-то был такой ответ, его бы наняли по всей лиге, он был бы гением», — приводит слова Смита журналист Брюс Гарриос в своём «твиттере».
Овечкин набрал 10 очков (5+5) в пяти матчах со старта сезона.
Россиянин приблизился к Бретту Халлу по голам за карьеру в НХЛ. На счету Александра Овечкина теперь 735 точных бросков, а у занимающего четвёртое место легендарного североамериканца — 741.
Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766). Ранее в этом сезоне Овечкин уже превзошёл результат Марселя Дионна (731).
В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.
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