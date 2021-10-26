Евгений Кузнецов стал первой российской звездой недели в НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов, вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин и голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин стали лучшими российскими игроками минувшей недели НХЛ.

Первой звездой стал Кузнецов. Он забил четыре гола и набрал шесть очков в трёх матчах, став лучшим российским снайпером и бомбардиром недели, опередив партнера по «Вашингтону» Александра Овечкина.

Второй российской звездой недели стал Сорокин, который сыграл четыре матча на неделе, одержав три победы. Ему удалось отразить 136 бросков из 140.

Третья звезда – Шестёркин. Россиянин провёл два матча, в которых пропустил по одной шайбе и помог «Рейнджерс» одержать победы в этих встречах.

В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.