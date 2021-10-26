Остон Мэттьюс забил 200-й гол за карьеру в НХЛ

В эти минуты в Роли проходит очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Торонто Мэйпл Лифс».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 1:0 в пользу гостей. Единственную на данный момент шайбу забросил Остон Мэттьюс. Форвард забил свой 200-й гол в НХЛ. Добавим, это его первая шайба в новом сезоне. Всего в лиге он провёл 337 матчей.

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Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии она обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал для клуба вторым подряд, а также третьим за всю историю франшизы.

Лучшим бомбардиром плей-офф стал форвард «Тампы» Никита Кучеров, а приз самому ценному игроку завоевал голкипер клуба — Андрей Василевский. Отметим, что он стал первым российским вратарём в истории, которому удалось выиграть «Конн Смайт Трофи».