Овечкин забил «Оттаве» и продлил результативную серию до шести матчей

В эти минуты в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Оттава Сенаторз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 5:4 в пользу гостей. Пятую шайбу забросил российский нападающий Александр Овечкин. Россиянин продлил результативную серию до шести игр. В нынешнем сезоне он забил 6 голов и сделал 5 результативных передач.

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Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии она обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал для клуба вторым подряд, а также третьим за всю историю франшизы.

Лучшим бомбардиром плей-офф стал форвард «Тампы» Никита Кучеров, а приз самому ценному игроку завоевал голкипер клуба — Андрей Василевский. Отметим, что он стал первым российским вратарём в истории, которому удалось выиграть «Конн Смайт Трофи».