«Тампа» крупно проиграла «Баффало», продлив серию поражений до трёх матчей

Завершился матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.
В составе победителей забивали Виктор Олофссон (дважды), Дрейк Каджула и Винни Хиностроза. За «Тампу» отличился Алекс Киллорн. Защитник Михаил Сергачёв завершил встречу с коэффициентом полезности «-1». Отметим, «Тампа» продлила серию поражений до трёх матчей.
В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.
Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии она обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал для клуба вторым подряд, а также третьим за всю историю франшизы.
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