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«Тампа» крупно проиграла «Баффало», продлив серию поражений до трёх матчей

«Тампа» крупно проиграла «Баффало», продлив серию поражений до трёх матчей
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Завершился матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.

В составе победителей забивали Виктор Олофссон (дважды), Дрейк Каджула и Винни Хиностроза. За «Тампу» отличился Алекс Киллорн. Защитник Михаил Сергачёв завершил встречу с коэффициентом полезности «-1». Отметим, «Тампа» продлила серию поражений до трёх матчей.

В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.

Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии она обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал для клуба вторым подряд, а также третьим за всю историю франшизы.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 октября 2021, вторник. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
5 : 1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Олофссон (Томпсон, Хег) – 01:41' (5x5)   1:1 Киллорн (Макдона, Жозеф) – 18:26' (5x5)   2:1 Каджула – 39:22' (5x5)   3:1 Хиностроза – 44:25' (5x5)   4:1 Хег (Гиргенсонс) – 54:25' (en)   5:1 Олофссон (Асплунд, Томпсон) – 58' (en)
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