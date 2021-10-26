«Тампа» крупно проиграла «Баффало», продлив серию поражений до трёх матчей

Завершился матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.

В составе победителей забивали Виктор Олофссон (дважды), Дрейк Каджула и Винни Хиностроза. За «Тампу» отличился Алекс Киллорн. Защитник Михаил Сергачёв завершил встречу с коэффициентом полезности «-1». Отметим, «Тампа» продлила серию поражений до трёх матчей.

В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.

Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии она обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал для клуба вторым подряд, а также третьим за всю историю франшизы.