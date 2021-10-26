«Вашингтон» со счётом 7:5 обыграл «Оттаву», Овечкин оформил дубль

Завершился матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой гостей со счётом 7:5.

В составе победителей хет-трик оформил Ти Джей Оши и ещё по разу отличились Ник Дженсен, Джон Карлсон и Александр Овечкин (дважды). Российский защитник Дмитрий Орлов отметился результативной передачей. Нападающий Евгений Кузнецов не отметился результативными действиями. Голкипер Илья Самсонов пропустил 5 голов.

За «Оттаву» хет-трик оформил Дрейк Батерсон и по разу отличились Джош Норрис и Крис Тирни. Российский защитник Артём Зуб отметился результативной передачей. Никита Зайцев – без очков.