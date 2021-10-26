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«Вашингтон» со счётом 7:5 обыграл «Оттаву», Овечкин оформил дубль

«Вашингтон» со счётом 7:5 обыграл «Оттаву», Овечкин оформил дубль
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Завершился матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой гостей со счётом 7:5.

В составе победителей хет-трик оформил Ти Джей Оши и ещё по разу отличились Ник Дженсен, Джон Карлсон и Александр Овечкин (дважды). Российский защитник Дмитрий Орлов отметился результативной передачей. Нападающий Евгений Кузнецов не отметился результативными действиями. Голкипер Илья Самсонов пропустил 5 голов.

За «Оттаву» хет-трик оформил Дрейк Батерсон и по разу отличились Джош Норрис и Крис Тирни. Российский защитник Артём Зуб отметился результативной передачей. Никита Зайцев – без очков.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 октября 2021, вторник. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
5 : 7
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Батерсон – 02:26' (5x5)   1:1 Оши (ван Римсдайк) – 06:26' (5x5)   1:2 Оши (Манта, Макмайкл) – 11:10' (5x5)   1:3 Дженсен (Орлов, Шири) – 13:37' (5x5)   1:4 Карлсон (Эллер, Фегервары) – 15:43' (5x5)   2:4 Норрис (Зуб, Батерсон) – 25:57' (5x5)   3:4 Тирни (Эннис, Шабо) – 29:37' (5x4)   4:4 Батерсон (Ткачук) – 31:16' (5x5)   4:5 Овечкин – 36:27' (5x5)   4:6 Оши (Макмайкл) – 39:52' (5x5)   5:6 Батерсон (Норрис, Шабо) – 46:32' (5x5)   5:7 Овечкин (Уилсон) – 50:46' (5x5)
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