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Тарасенко забросил вторую шайбу в сезоне в матче с «Лос-Анджелесом» после яркого прохода

Тарасенко забросил вторую шайбу в сезоне в матче с «Лос-Анджелесом» после яркого прохода
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В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Сент-Луис Блюз» принимает на своём льду «Лос-Анджелес Кингз». Идёт 3-й период, хозяева ведут – 1:0.

Автором единственной шайбы в этом матче стал 29-летний российский форвард «Блюз» Владимир Тарасенко, поразивший ворота голкипера «Кингз» Джонатана Куика после яркого сольного прохода.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Сент-Луиса».

Таким образом, Тарасенко забросил свою вторую шайбу в текущем сезоне, продлив серию с набранными очками до четырёх игр. В пяти встречах текущего регулярного чемпионата российский форвард забросил две шайбы и отдал три результативные передачи, заработав показатель полезности «+3».

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