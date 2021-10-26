Тарасенко забросил вторую шайбу в сезоне в матче с «Лос-Анджелесом» после яркого прохода

В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Сент-Луис Блюз» принимает на своём льду «Лос-Анджелес Кингз». Идёт 3-й период, хозяева ведут – 1:0.
Автором единственной шайбы в этом матче стал 29-летний российский форвард «Блюз» Владимир Тарасенко, поразивший ворота голкипера «Кингз» Джонатана Куика после яркого сольного прохода.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Сент-Луиса».
Таким образом, Тарасенко забросил свою вторую шайбу в текущем сезоне, продлив серию с набранными очками до четырёх игр. В пяти встречах текущего регулярного чемпионата российский форвард забросил две шайбы и отдал три результативные передачи, заработав показатель полезности «+3».
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