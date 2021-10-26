Овечкин сократил до трёх очков отставание от Гартнера в списке бомбардиров в истории НХЛ

Завершился матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой гостей со счётом 7:5.



Дубль в этой игре оформил капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. Вторая шайба в матче стала для Овечкина седьмой в нынешнем сезоне, благодаря чему 36-летний нападающий возглавил зачёт снайперов регулярного чемпионата НХЛ.

Овечкин продолжает занимать 32-е место в списке бомбардиров за всю историю лиге. В его активе стало 1332 (737+595) очков в 1203 матче в лиге. Ближайшей целью для Александра является результат Майка Гартнера, отставание от которого Овечкин сократил до трёх очков. В активе Майка 1335 результативных действий в 1432 матчах.