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Александр Овечкин установил новый рекорд НХЛ, превзойдя достижение Уэйна Гретцки

Александр Овечкин установил новый рекорд НХЛ, превзойдя достижение Уэйна Гретцки
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Завершился матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой гостей со счётом 7:5.

Дубль в этой игре оформил капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. Как сообщает пресс-служба столичной команды, эта встреча стала для россиянина 151-й за карьеру в НХЛ, в которой он оформил минимум дубль. По этому показателю 36-летний форвард располагается на четвёртом месте в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (189), Бретту Халлу (158) и занимающему третье место Марио Лемье (154). Отставание от канадца сокращено до трёх таких матчей.

При этом сегодняшний дубль Овечкина примечателен тем обстоятельством, что был оформлен на выезде. Российский форвард в 84-й за карьеру в НХЛ забросил минимум две шайбы за матч в гостевой игре, что отныне является новым рекордом лиги. Прежнее достижение принадлежало Гретцки (83). В активе Халла 72 таких матча. В топ-5 также входят Фил Эспозито (64) и Лемье (63).

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