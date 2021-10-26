Дубль Тарасенко принёс «Сент-Луису» победу над «Лос-Анджелесом». Она стала 5-й подряд

В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Сент-Луис Блюз» принимал на своём льду «Лос-Анджелес Кингз». Матч завершился победой хозяев со счётом 3:0.

Счёт в матче был открыт на старте 3-го периода 29-летним российским форвардом «Блюз» Владимиром Тарасенко, продлившим свою серию с набранными очками до 4 игр. За несколько минут до окончания встречи он оформил дубль, а ассистировал ему соотечественник Иван Барбашёв. Окончательный счёт матча установил канадец Дэвид Перрон, поразивший пустые ворота «Кингз».

Финский страж ворот «Блюз» Вилле Хуссо отразил все 34 броска по воротам и отметился вторым сухим матчем за карьеру в НХЛ. Его визави из «Кингз» Джонатан Куик парировал 32 броска из 34.

Таким образом, «Сент-Луис» одержал 5-ю победу подряд, наряду с «Эдмонтон Ойлерз» они возглавляют турнирную таблицу Западной конференции НХЛ с 10 очками в 5 матчах, но обходят их по лучшей разнице шайб.