Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Автомобилист» — «Ак Барс». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Дубль Тарасенко принёс «Сент-Луису» победу над «Лос-Анджелесом». Она стала 5-й подряд

Дубль Тарасенко принёс «Сент-Луису» победу над «Лос-Анджелесом». Она стала 5-й подряд
Комментарии

В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Сент-Луис Блюз» принимал на своём льду «Лос-Анджелес Кингз». Матч завершился победой хозяев со счётом 3:0.

Счёт в матче был открыт на старте 3-го периода 29-летним российским форвардом «Блюз» Владимиром Тарасенко, продлившим свою серию с набранными очками до 4 игр. За несколько минут до окончания встречи он оформил дубль, а ассистировал ему соотечественник Иван Барбашёв. Окончательный счёт матча установил канадец Дэвид Перрон, поразивший пустые ворота «Кингз».

Финский страж ворот «Блюз» Вилле Хуссо отразил все 34 броска по воротам и отметился вторым сухим матчем за карьеру в НХЛ. Его визави из «Кингз» Джонатан Куик парировал 32 броска из 34.

Таким образом, «Сент-Луис» одержал 5-ю победу подряд, наряду с «Эдмонтон Ойлерз» они возглавляют турнирную таблицу Западной конференции НХЛ с 10 очками в 5 матчах, но обходят их по лучшей разнице шайб.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 октября 2021, вторник. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
3 : 0
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Тарасенко (Крюг, Томас) – 43:08' (5x5)   2:0 Тарасенко (Барбашёв) – 55:31' (5x5)   3:0 Перрон (О'Райлли) – 58:45' (en)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021