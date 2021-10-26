«Сент-Луис» впервые в клубной истории стартовал с 5-матчевой победной серии

В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Сент-Луис Блюз» принимал на своём льду «Лос-Анджелес Кингз». Матч завершился победой хозяев со счётом 3:0.

Таким образом, «Сент-Луис» одержал 5-ю победу подряд, наряду с «Эдмонтон Ойлерз» они возглавляют турнирную таблицу Западной конференции НХЛ с 10 очками в 5 матчах, но обходят их по лучшей разнице шайб.

Как отмечает пресс-служба «Блюз» в «Твиттере», «Сент-Луис» впервые в клубной истории стартовал с 5-матчевой победной серии. Ранее обыграны были «Колорадо Эвеланш» (5:3), «Аризона Койотс» (7:4), «Вегас Голден Найтс» (3:1) и «Лос-Анджелес Кингз» (7:3).

Напомним, в следующем матче «Сент-Луис» дома примет «Колорадо Эвеланш», а «Лос-Анджелес Кингз» также на домашнем льду сыграет с «Виннипег Джетс».