В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Сент-Луис Блюз» принимал на своём льду «Лос-Анджелес Кингз». Матч завершился победой хозяев со счётом 3:0.
Таким образом, «Сент-Луис» одержал 5-ю победу подряд, наряду с «Эдмонтон Ойлерз» они возглавляют турнирную таблицу Западной конференции НХЛ с 10 очками в 5 матчах, но обходят их по лучшей разнице шайб.
Как отмечает пресс-служба «Блюз» в «Твиттере», «Сент-Луис» впервые в клубной истории стартовал с 5-матчевой победной серии. Ранее обыграны были «Колорадо Эвеланш» (5:3), «Аризона Койотс» (7:4), «Вегас Голден Найтс» (3:1) и «Лос-Анджелес Кингз» (7:3).
Напомним, в следующем матче «Сент-Луис» дома примет «Колорадо Эвеланш», а «Лос-Анджелес Кингз» также на домашнем льду сыграет с «Виннипег Джетс».
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