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Овечкин сокрушительным силовым приёмом припечатал к борту форварда «Оттавы»

Овечкин сокрушительным силовым приёмом припечатал к борту форварда «Оттавы»
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В Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Оттава Сенаторз» принимала на своём льду «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 7:5.

В середине 2-го периода при счёте 4:4 российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отметился сокрушительным силовым приёмом в чужой зоне, припечатав к борту 26-летнего канадского форварда «Оттавы» Ника Пола.

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Напомним, что в этой игре Овечкин оформил дубль и сократил до четырёх шайб отставание от Халла по голам за карьеру в НХЛ. Отметим также, что вторая шайба в матче стала для Александра седьмой в нынешнем сезоне, благодаря чему 36-летний нападающий возглавил зачёт снайперов регулярного чемпионата НХЛ.

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