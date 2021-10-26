Берюбе – о Тарасенко: временами игроки недовольны, но сейчас он хочет быть в «Сент-Луисе»

55-летний канадский специалист Крэйг Берюбе, возглавляющий «Сент-Луис Блюз», высказался о форме 29-летнего российского форварда Владимира Тарасенко, отметившегося дублем в матче с «Лос-Анджелес Кингз» (3:0).
«Рано или поздно всё просачивается в прессу, временами игроки недовольны и тому подобное. В конце концов, он здесь, играет за «Сент-Луис» и видит своё будущее в нашем клубе, нам нужно, чтобы он выступал на высоком уровне, который он и демонстрирует сейчас. Фанаты всегда будут поддерживать его», — цитирует Берюбе журналист The Athletic Джереми Рузерфорд в «Твиттере».
Таким образом, Тарасенко забросил уже три шайбы в текущем сезоне, продлив серию с набранными очками до четырёх игр. В пяти встречах текущего регулярного чемпионата российский форвард отдал и три результативные передачи, заработав показатель полезности «+3».
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