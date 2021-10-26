Пашков: появление штаба Знарок — Зубов в молодёжной сборной — шаг на пути к отрезвлению

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением о назначении Олега Знарка и Сергея Зубова в молодёжную сборную России.



«Иногда мы торопимся с выводами — прежде всего в отношении ведущих клубов. Ещё идёт осень, золотые очки будут разыгрываться только зимой и весной. Это касается и последнего матча «Авангард» — СКА, который совсем не удивил — один клуб уже на ходу, другой после победы в Кубке Гагарина ещё выглядит тяжеловато, ищет свою игру. Но подводить итоги рано, всё покажет весна.



Думаю, сейчас самые главные события проходят не на льду КХЛ, а в кабинетах Москвы. Имею в виду сборную России, которая накануне сообщила, что на Кубок Карьяла и на молодёжный чемпионат мира её повезёт тренерский штаб Олег Знарок — Сергей Зубов.



Очередная перемена вокруг сборной уже не может удивлять — привыкли. Но вот сам состав этого штаба для меня сюрприз. И приятный. Уже говорил о том, что в сложившихся обстоятельствах кандидатура Знарка в качестве главного тренера олимпийской сборной России для меня оптимальная. Да, у Олега не всё получилось в «Спартаке», но по сумме всех качеств, по опыту и авторитету у него сегодня конкурентов нет. И мне не понятно, почему Знарка на уже ставшем легендарном экспертном совете прокатили.



Не меньше меня порадовало и появление в штабе Зубова. Порадовало прежде всего в хоккейно-философском плане.



У нашего хоккея — особые традиции и особое отношение к национальной команде. В своё время такие антиподы — и в игровом стиле, и в отношениях с хоккеистами, как Анатолий Тарасов и Аркадий Чернышёв — во имя сборной СССР объединились, что дало нашему хоккею и победный результат, и огромный импульс для развития.



С этой точки зрения меня порадовало, что Знарок и Зубов следуют историческим традициям. Они забыли те конфликтные моменты, которые у них были в сборной России перед чемпионатом мира в Москве, — и объединились. Когда люди отбрасывают обиды, это говорит об их зрелости и профессионализме.



На мой взгляд, появление штаба Знарок — Зубов — шаг на пути к отрезвлению. Если этот тренерский дуэт выдаст сильный Кубок Карьяла, то не удивлюсь созыву нового экспертного совета. С точки зрения наших олимпийских перспектив был бы рад такому развитию событий. И, поверьте, здесь я отнюдь не одинок», — приводит слова Пашкова Russia-Hockey.