Кенневилль — о Бобровском: он является главной причиной удачного старта «Флориды» в сезоне

Главный тренер «Флориды Пантерз» Джоэль Кенневилль поделился мнением об игровой форме российского голкипера Сергея Бобровского на старте сезона НХЛ.



«Очевидно, что лучше, чем получился старт сезона в исполнении Бобровского, трудно представить. Он показал свою отличную форму и подготовку, он сделал несколько классных сэйвов. И его уверенность в себе сейчас на высоте».



Он добился большого прогресса по сравнению с прошлым сезоном и по сравнению со своим первым годом здесь. Он проделал большую работу и сделал выводы, как он может играть более эффективно в воротах и во вратарской площади. Он поработал над терпением, над таймингом, над правильными выходами из ворот в нужный момент. Как вы знаете, перед сезоном у него произошли изменения в семейной жизни. Возможно, отцовство тоже положительно на него повлияло.



Я считаю, что в первых матчах мы всё делали правильно. По большей части, мы были последовательны в командной игре, и наш контроль над игрой был на том уровне, где мы хотели его видеть. Но вратари, вероятно, были самой большой причиной, по которой нам удался хороший старт", — приводит слова Кенневилля официальный сайт НХЛ.



Напомним, сегодня утром «Флорида» обыграла «Аризону» (5:3), шестую победу подряд на старте сезона. Бобровский в этом матче остался на скамейке запасных.