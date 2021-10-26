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Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ. Положение на 26 октября

Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ. Положение на 26 октября
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«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги по состоянию на 26 октября.

В турнирной таблице Восточной конференции лидерство сохраняет «Флорида», набравшая 12 очков после шести игр, «Пантерз» сегодня обыграли «Аризону» (5:3). На два очка от первого места отстают «Каролина» и «Вашингтон», которые провели пять и шесть матчей соответственно. «Харрикейнз» ранее обыграли дома «Торонто» (4:1), а «Кэпиталз» — «Оттаву» (7:5).

В Западной конференции первое место занимает «Сент-Луис», сегодня утром обыгравший «Лос-Анджелес Кингз» (3:0). Идентичные показатели имеет «Эдмонтон Ойлерз», делящий первую строчку с «Блюз». Третье место занимает «Сан-Хосе Шаркс», после пяти матчей набравший восемь баллов. Такое же количество баллов и у «Миннесоты Уайлд».

Турнирная таблица НХЛ
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