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Главный тренер «Оттавы»: Зуб и Шабо — наша лучшая пара защитников

Главный тренер «Оттавы»: Зуб и Шабо — наша лучшая пара защитников
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Главный тренер «Оттава Сенаторз» Ди Джей Смит прокомментировал игру пары защитников Артём Зуб — Тома Шабо после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз» (5:7).

«Они были лучше, чем любая другая пара. Конечно, тяжело играть так часто, как они, но, в конце концов, у нас всего три дня между играми, и мы пытаемся выиграть каждую из них.

Каждый раз, когда эти двое выходят на площадку, мы владеем шайбой, находимся в зоне атаки, но и другие пары защитников, конечно, стараются», — приводит слова Смита TSN.

«Оттава» занимает 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции, после шести матчей набрав четыре балла. В следующей встрече «Сенаторз» сыграют в гостях с «Далласом» 30 октября.

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