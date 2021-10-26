Лавиолетт: Самсонов несколько раз сделал невероятные сейвы в игре с «Оттавой»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Оттава Сенаторз» (7:5) оценил игру российского голкипера клуба Ильи Самсонова, а также форварда Ти Джея Оши.



«Были голы, которых Самсонов хотел бы не допустить, а несколько раз он делал невероятные сейвы. Пожалуй, это лучший способ описать его игру.



Думаю, что Оши был действительно хорош сегодня вечером. Он отлично потрудился, забросив три шайбы. Но вы могли заметить, что Оши также активно боролся за шайбу в зоне соперника», — приводит слова Лавиолетта TSN.



«Вашингтон» занимает третье место в таблице Восточной конференции, набрав 10 баллов после шести матчей. В следующем матче «Кэпиталз» дома сыграют с «Детройтом». Встреча пройдёт в четверг, 28 октября.