Лучший снайпер прошлого сезона КХЛ Яшкин не набрал очков за 4 матча на старте сезона НХЛ

Нападающий «Аризоны Койотс» Дмитрий Яшкин не сумел набрать результативных баллов во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Флоридой» (3:5).
Таким образом, в нынешнем сезоне 28-летний форвард имеет 0 очков результативности в четырёх сыгранных матчах при показателе полезности "-2".
Напомним, Яшкин летом стал игроком «Аризоны». Ранее он выступал в КХЛ за «Динамо» (с 2019 года). В сезоне-2020/2021 он стал лучшим снайпером КХЛ, забросив в 59 матчах регулярного чемпионата 38 шайб и отдав 22 голевые передачи. В плей-офф он принял участие в десяти играх, набрав 8 (5+3) результативных баллов.
В Национальной хоккейной лиге Яшкин также играл за «Сент-Луис Блюз» и «Вашингтон Кэпиталз». В 2011 году он был выбран «блюзменами» во втором раунде под общим 41-м номером.
- 26 октября 2021
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