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«Витязь» — ХК «Сочи». Платная прямая трансляция
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«Адмирал» заключил контракт с экс-форвардом «Торпедо» и «Сочи» Ильиным

«Адмирал» заключил контракт с экс-форвардом «Торпедо» и «Сочи» Ильиным
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Нападающий Даниил Ильин продолжит карьеру во владивостокском «Адмирале», сообщает инстаграм-аккаунт хоккейного агентства Winners Hockey.

Контракт был заключён сроком до конца нынешнего сезона.

Нынешний сезон 26-летний форвард начинал в составе ХК «Сочи» и успел сыграть за «леопардов» 5 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами при показателе полезности «-1».

Всего на счету Ильина 251 матч в Континентальной хоккейной лиге, в которых он набрал 71 (27+44) очко при общей полезности «-3». Также он выступал в КХЛ за «Торпедо», «Югру» и «Трактор».

«Адмирал» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, после 21 матча набрав 15 очков. В следующей встрече подопечные Александра Андриевского примут минское «Динамо». Матч пройдёт сегодня, 26 октября. Начало — в 12:30 мск.

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