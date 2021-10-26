«Адмирал» заключил контракт с экс-форвардом «Торпедо» и «Сочи» Ильиным

Нападающий Даниил Ильин продолжит карьеру во владивостокском «Адмирале», сообщает инстаграм-аккаунт хоккейного агентства Winners Hockey.



Контракт был заключён сроком до конца нынешнего сезона.



Нынешний сезон 26-летний форвард начинал в составе ХК «Сочи» и успел сыграть за «леопардов» 5 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами при показателе полезности «-1».



Всего на счету Ильина 251 матч в Континентальной хоккейной лиге, в которых он набрал 71 (27+44) очко при общей полезности «-3». Также он выступал в КХЛ за «Торпедо», «Югру» и «Трактор».



«Адмирал» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, после 21 матча набрав 15 очков. В следующей встрече подопечные Александра Андриевского примут минское «Динамо». Матч пройдёт сегодня, 26 октября. Начало — в 12:30 мск.