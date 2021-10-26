«Ак Барс» представил четвёртый выпуск документального сериала о команде «Живём хоккеем»

Казанский «Ак Барс» выпустил четвёртую серию документального сериала «Живём хоккеем», в котором рассказывается о последнем сезоне Даниса Зарипова в профессиональном спорте.



Команда отправилась на восточный выезд, чтобы сыграть с «Барысом», «Салаватом Юлаевым» и «Металлургом», также показан домашний матч с «Амуром».



Краткое содержание:



– Данис Зарипов возвращается в состав и забивает первый гол в сезоне;

– Игорь Горбенко рассуждает о проблемах большинства и создаёт атмосферу в раздевалке;

– Артём Лукоянов признаётся, что не хочет играть против «Салавата Юлаева» в плей-офф;

– микрофон на игроке «Ак Барса» в «Зелёном дерби»;

– Горбенко и Зарипов вспоминают финал Кубка Гагарина — 2016;

– отец Джордана Уила первым из родителей игроков «Ак Барса» отправляется на выезд с командой.

Видео доступно на YouTube-канале «Ак Барса».

Сериал «Живём хоккеем» выходит на всех медиаплощадках «Ак Барса» и на каналах КХЛ. Выпуски хронологически отстают от реальных событий на неделю.



На протяжении всего сезона хоккеистов будет сопровождать съёмочная группа, чтобы показать жизнь клуба. В основе названия сериала — фраза, хорошо знакомая фанатам команды. На протяжении десятилетий комментаторы матчей команды завершают все свои репортажи выражением «Живём хоккеем — болеем за «Ак Барс».