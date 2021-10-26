Три хоккеиста «Барыса» сдали положительные тесты на коронавирус

Нападающие «Барыса» Алихан Асетов, Алексей Зубов и Мэттью Фрэттин пропустят ближайшие матчи команды.



Как сообщает официальный сайт казахстанского клуба, спортсмены сдали положительные ПЦР-тесты на коронавирусную инфекцию и переведены в список травмированных.



Все трое изолированы, симптомов болезни у игроков не наблюдается, самочувствие нормальное.



Асетов провёл в нынешнем сезоне 22 матча, набрав в них 4 (2+2) очка. Зубов поучаствовал в восьми встречах, не отметившись результативными действиями. Фрэттин сыграл в 21 матче, на его счету 4 (3+1) балла.



В турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги «Барыс» располагается на седьмом месте. После 22 матчей подопечные Юрия Михайлиса набрали 18 очков. В следующем матче клуб из Нур-Султана сыграет в гостях с «Сибирью». Встреча пройдёт сегодня, 26 октября, начало — в 15:30 по московскому времени.