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42-летний Торнтон стал 2-м самым возрастным автором заброшенной шайбы в истории «Флориды»

42-летний Торнтон стал 2-м самым возрастным автором заброшенной шайбы в истории «Флориды»
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Нападающий «Флорида Пантерз» Джо Торнтон стал автором заброшенной шайбы в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Аризоной» (5:3).

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Торнтон отличился в возрасте 42 лет и 115 дней, став вторым среди самых возрастных авторов заброшенных шайб в истории клуба. Первое место занимает Яромир Ягр, который в 2014 году отличился в возрасте 45 лет и 45 дней.

Торнтон также вышел на 78-е место по голам в истории лиги с 426 шайбами, обойдя по данному показателю Брайана Проппа.

Всего Торнтон в настоящий момент имеет 1530 (426+1104) очков в 1684 матчах за карьеру. Также форвард выступал в НХЛ за «Бостон», «Сан-Хосе» и «Торонто». Также Торнтон является олимпийским чемпионом 2010 года в составе сборной Канады.

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