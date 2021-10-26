Каменев забросил первую шайбу за ЦСКА в матче с «Амуром»
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В эти минуты в Хабаровске проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречаются «Амур» и ЦСКА. На 10-й минуте третьего периода счёт ничейный — 2:2.
Первую шайбу за армейский клуб забросил нападающий Владислав Каменев на 45-й минуте в ситуации «пять на четыре».
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
Каменев стал игроком ЦСКА в результате трёхстороннего обмена, в котором также участвовали СКА и «Сибирь». Игрок заключил контракт с армейцами до конца сезона.
Каменев — обладатель Кубка Гагарина 2014 года в составе «Магнитки», а также двукратный серебряный призёр чемпионата мира среди молодёжных команд (2015, 2016).
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