Каменев забросил первую шайбу за ЦСКА в матче с «Амуром»

В эти минуты в Хабаровске проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречаются «Амур» и ЦСКА. На 10-й минуте третьего периода счёт ничейный — 2:2.



Первую шайбу за армейский клуб забросил нападающий Владислав Каменев на 45-й минуте в ситуации «пять на четыре».

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Каменев стал игроком ЦСКА в результате трёхстороннего обмена, в котором также участвовали СКА и «Сибирь». Игрок заключил контракт с армейцами до конца сезона.



Каменев — обладатель Кубка Гагарина 2014 года в составе «Магнитки», а также двукратный серебряный призёр чемпионата мира среди молодёжных команд (2015, 2016).