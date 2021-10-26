Стало известно, сколько будут стоит билеты на ЧМ-2022 по хоккею

Официальный сайт Международной федерации хоккея (ИИХФ) опубликовал цены на билеты на чемпионат мира 2022 года, который пройдёт в Финляндии в городах Хельсинки и Тампере с 13 по 29 мая.



Всего в продажу поступят пять категорий билетов: детские, первая, вторая, третья категории, а также премиум. На матчи группового этапа цена на премиум билеты в зависимости от команд будет варьироваться от € 54 до € 355, первая категория — от € 54 до € 255, вторая — от € 34 до € 215, третья — от € 15 до € 95, а детские билеты обойдутся от € 10 до € 75.

На матчи 1/4 финала в Хельсинки можно будет приобрести билет от € 64 до € 174, в Тампере — от € 135 до € 295. Полуфиналы, которые пройдут также в Тампере, обойдутся от € 255 до € 455. Билеты на матч за третье место и финал можно приобрести за сумму от € 305 до € 535.