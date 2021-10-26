Минское «Динамо» поднялось на 3-е место Западной конференции, в гостях обыграв «Адмирал»

Минское «Динамо» одержало победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги над «Адмиралом». Встреча прошла во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» и завершилась со счётом 3:2 (1:2, 1:0, 1:0).



На седьмой минуте первую шайбу в игре забросил форвард Владимир Алистров, ему ассистировали Дмитрий Коробов и Артём Демков. На 11-й минуте сравнял счёт нападающий Артём Манукян, голевой пас отдали Джош Кестнер и Максим Матушкин.

На 14-й минуте «Адмирал» вышел вперёд, в большинстве отличился защитник Динар Хамидуллин, ассистент — Кестнер. На 29-й минуте минчане сравняли счёт, отметился Владислав Ерёменко с передачи Мальте Стрёмвалля.



Победную шайбу в составе команды Крэйга Вудкрофта забросил Алистров, оформив дубль на 43-й минуте. Голевой пас на счету Тайлера Граоваца.