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Минское «Динамо» поднялось на 3-е место Западной конференции, в гостях обыграв «Адмирал»

Минское «Динамо» поднялось на 3-е место Западной конференции, в гостях обыграв «Адмирал»
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Минское «Динамо» одержало победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги над «Адмиралом». Встреча прошла во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» и завершилась со счётом 3:2 (1:2, 1:0, 1:0).

На седьмой минуте первую шайбу в игре забросил форвард Владимир Алистров, ему ассистировали Дмитрий Коробов и Артём Демков. На 11-й минуте сравнял счёт нападающий Артём Манукян, голевой пас отдали Джош Кестнер и Максим Матушкин.

На 14-й минуте «Адмирал» вышел вперёд, в большинстве отличился защитник Динар Хамидуллин, ассистент — Кестнер. На 29-й минуте минчане сравняли счёт, отметился Владислав Ерёменко с передачи Мальте Стрёмвалля.

Победную шайбу в составе команды Крэйга Вудкрофта забросил Алистров, оформив дубль на 43-й минуте. Голевой пас на счету Тайлера Граоваца.

КХЛ - регулярный чемпионат
26 октября 2021, вторник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
2 : 3
Динамо Мн
Минск
0:1 Алистров (Коробов, Демков) – 06:59' (5x5)   1:1 Манукян (Кестнер, Матушкин) – 10:44' (5x5)   2:1 Хамидуллин (Кестнер) – 13:12' (5x4)   2:2 Ерёменко (Стрёмвалль) – 28:47' (5x5)   2:3 Алистров (Граовац) – 42:07' (5x5)
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