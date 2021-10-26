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ИИХФ объявила цены на билеты на матчи сборной России по хоккею на чемпионате мира — 2022

ИИХФ объявила цены на билеты на матчи сборной России по хоккею на чемпионате мира — 2022
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Международная федерация хоккея (ИИХФ) опубликовала цены на билеты на чемпионат мира 2022 года, который пройдёт в Хельсинки и Тампере (Финляндия) с 13 по 29 мая.

Сборная России, которая сыграет в группе А, матчи которой пройдут в Хельсинки на «Хартвалл-Арене», проведёт встречи с командами Канады, Германии, Швейцарии, Словакии, Дании, Казахстана и Италии.

Цены на билеты на матчи российской сборной на групповом этапе (цены указаны в евро):

МатчПремиум1-я категория2-я категория3-я категорияДетские билеты
Россия – Словакия€ 184€ 154€ 94€ 64€ 24
Россия — Казахстан€ 144€ 134€ 84€ 54€ 24
Россия — Германия€ 184€ 154€ 94€ 64€ 24
Россия — Италия€ 114€ 114€ 64€ 43€ 24
Дания — Россия€ 184€ 154€ 94€ 64€ 24
Швейцария — Россия€ 144€ 134€ 84€ 54€ 24
Канада — Россия€ 204€ 174€ 104€ 74€ 34

13 мая, 16:20 мск, Россия – Словакия;
15 мая, 16:20 мск, Россия – Казахстан;
16 мая, 20:20 мск, Россия – Германия;
18 мая, 16:20 мск, Россия – Италия;
21 мая, 12:20 мск, Дания – Россия;
22 мая, 20:20 мск, Швейцария – Россия;
24 мая, 20:20 мск, Канада – Россия.

Турнирная таблица ЧМ - 2022

Групповой этап продлится до 24 мая. 26 мая состоятся четвертьфинальные игры. Полуфиналы пройдут 28 мая, а матч за 3-е место и финал запланированы на 29 мая.

На матчи 1/4 финала в Хельсинки можно будет приобрести билет от € 64 до € 174, в Тампере — от € 135 до € 295. Полуфиналы, которые пройдут также в Тампере, обойдутся от € 255 до € 455. Билеты на матч за третье место и финал можно приобрести за сумму от € 305 до € 535.

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