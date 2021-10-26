ИИХФ объявила цены на билеты на матчи сборной России по хоккею на чемпионате мира — 2022

Международная федерация хоккея (ИИХФ) опубликовала цены на билеты на чемпионат мира 2022 года, который пройдёт в Хельсинки и Тампере (Финляндия) с 13 по 29 мая.
Сборная России, которая сыграет в группе А, матчи которой пройдут в Хельсинки на «Хартвалл-Арене», проведёт встречи с командами Канады, Германии, Швейцарии, Словакии, Дании, Казахстана и Италии.
Цены на билеты на матчи российской сборной на групповом этапе (цены указаны в евро):
|Матч
|Премиум
|1-я категория
|2-я категория
|3-я категория
|Детские билеты
|Россия – Словакия
|€ 184
|€ 154
|€ 94
|€ 64
|€ 24
|Россия — Казахстан
|€ 144
|€ 134
|€ 84
|€ 54
|€ 24
|Россия — Германия
|€ 184
|€ 154
|€ 94
|€ 64
|€ 24
|Россия — Италия
|€ 114
|€ 114
|€ 64
|€ 43
|€ 24
|Дания — Россия
|€ 184
|€ 154
|€ 94
|€ 64
|€ 24
|Швейцария — Россия
|€ 144
|€ 134
|€ 84
|€ 54
|€ 24
|Канада — Россия
|€ 204
|€ 174
|€ 104
|€ 74
|€ 34
13 мая, 16:20 мск, Россия – Словакия;
15 мая, 16:20 мск, Россия – Казахстан;
16 мая, 20:20 мск, Россия – Германия;
18 мая, 16:20 мск, Россия – Италия;
21 мая, 12:20 мск, Дания – Россия;
22 мая, 20:20 мск, Швейцария – Россия;
24 мая, 20:20 мск, Канада – Россия.
Групповой этап продлится до 24 мая. 26 мая состоятся четвертьфинальные игры. Полуфиналы пройдут 28 мая, а матч за 3-е место и финал запланированы на 29 мая.
На матчи 1/4 финала в Хельсинки можно будет приобрести билет от € 64 до € 174, в Тампере — от € 135 до € 295. Полуфиналы, которые пройдут также в Тампере, обойдутся от € 255 до € 455. Билеты на матч за третье место и финал можно приобрести за сумму от € 305 до € 535.
- 26 октября 2021
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