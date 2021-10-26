ИИХФ объявила цены на билеты на матчи сборной России по хоккею на чемпионате мира — 2022

Международная федерация хоккея (ИИХФ) опубликовала цены на билеты на чемпионат мира 2022 года, который пройдёт в Хельсинки и Тампере (Финляндия) с 13 по 29 мая.



Сборная России, которая сыграет в группе А, матчи которой пройдут в Хельсинки на «Хартвалл-Арене», проведёт встречи с командами Канады, Германии, Швейцарии, Словакии, Дании, Казахстана и Италии.



Цены на билеты на матчи российской сборной на групповом этапе (цены указаны в евро):

Матч Премиум 1-я категория 2-я категория 3-я категория Детские билеты Россия – Словакия € 184 € 154 € 94 € 64 € 24 Россия — Казахстан € 144 € 134 € 84 € 54 € 24 Россия — Германия € 184 € 154 € 94 € 64 € 24 Россия — Италия € 114 € 114 € 64 € 43 € 24 Дания — Россия € 184 € 154 € 94 € 64 € 24 Швейцария — Россия € 144 € 134 € 84 € 54 € 24 Канада — Россия € 204 € 174 € 104 € 74 € 34

13 мая, 16:20 мск, Россия – Словакия;

15 мая, 16:20 мск, Россия – Казахстан;

16 мая, 20:20 мск, Россия – Германия;

18 мая, 16:20 мск, Россия – Италия;

21 мая, 12:20 мск, Дания – Россия;

22 мая, 20:20 мск, Швейцария – Россия;

24 мая, 20:20 мск, Канада – Россия.

Групповой этап продлится до 24 мая. 26 мая состоятся четвертьфинальные игры. Полуфиналы пройдут 28 мая, а матч за 3-е место и финал запланированы на 29 мая.



На матчи 1/4 финала в Хельсинки можно будет приобрести билет от € 64 до € 174, в Тампере — от € 135 до € 295. Полуфиналы, которые пройдут также в Тампере, обойдутся от € 255 до € 455. Билеты на матч за третье место и финал можно приобрести за сумму от € 305 до € 535.