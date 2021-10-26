Толчинский: боялись, что я повредил крестообразную связку, но всё обошлось

Нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский рассказал о восстановлении после травмы, игре клуба в последних играх, а также о включении в список на Олимпийские игры — 2022.
«Сейчас мне лучше. Но первые три дня было тяжеловато. Я ещё на костылях ходил, потому что было больно. Боялись, что я повредил крестообразную связку. Но вроде всё обошлось. Это надрыв связок. Сейчас чувствую себя лучше. Но кататься ещё не начал.
Клуб заявил, что буду лечиться шесть недель? Если честно, я и сам не знаю. Но по ощущениям, у меня обычно травмы заживают быстрее, чем объявляют диагнозы. Надеюсь, и сейчас будет так.
Недавно у «Авангарда» была серия из шести побед? Это очень здорово. А первый период у «Авангарда» со СКА (1:0) получился хорошим. Пришло много новых ребят. И если в первых матчах казалось, что все по отдельности, по принципу «свисток, веник и так далее», то сейчас видно, что команда стала единым организмом, мы хорошо двигаемся на площадке, и отсюда пошли победы. То есть уже видна картина игры, и это радует.
Безусловно, это приятно, что включили в список 120 хоккеистов от ОКР, кто может поехать на Олимпиаду. Это тоже радует», — приводит слова Толчинского «Матч ТВ».
- 26 октября 2021
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