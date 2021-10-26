Свечников — о провокациях: со мной это происходит всю жизнь. Стараюсь быть спокойным

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников рассказал, как он реагирует на провокации от соперников.



«Раньше бывало, что меня такие вещи очень злили, и подобное случалось в последних матчах. Но на предыдущую игру я уже выходил с осознанием того, что соперники будут бить меня клюшкой, но старался не реагировать на это. И, как мне кажется, у меня это получалось.



Со мной это происходит всю жизнь. Думаю, что любому не нравится, когда его бьют клюшкой. Но теперь сохраняю спокойствие и стараюсь не хватать удаления. Просто понимаю, что не должен ничего делать в такие моменты. Ещё до игры я думаю, что должен оставаться спокойным и не выходить из себя, если подобное происходит», – цитирует Свечникова официальный сайт НХЛ.



В пяти играх нынешнего регулярного чемпионата 21-летний форвард набрал 9 (5+4) очков при показателе полезности «+5».