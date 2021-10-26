Стал известен состав сборной России на первый этап Евротура Кубок Карьяла

Стал известен состав сборной России на первый этап Евротура Кубок Карьяла, сообщается на официальной странице ФХР в «Твиттере».

Вратари: Ярослав Аскаров (СКА), Тимур Билялов («Ак Барс»), Владимир Галкин («Автомобилист»).

Защитники: Александр Никишин, Егор Савиков (оба — «Спартак»), Сергей Телегин («Трактор»), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»), Семён Чистяков («Авангард»), Никита Новиков («Динамо» М), Кирилл Кирсанов, Арсений Коромыслов, Никита Смирнов (все — СКА), Владимир Грудинин (ЦСКА).

Нападающие: Данил Башкиров («Салават Юлаев»), Никита Тертышный («Трактор»), Артём Галимов, Дмитрий Воронков, Илья Сафонов (все — «Ак Барс»), Никита Чибриков, Фёдор Свечков, Марат Хуснутдинов, Матвей Мичков (все — СКА), Максим Федотов («Торпедо»), Никита Гуслистов («Северсталь»), Иван Дидковский, Дмитрий Рашевский (оба — «Динамо» М), Павел Тютнев («Локомотив»), Василий Пономарёв («Спартак»).

Напомним, Кубок Карьяла стартует 11 ноября матчем между сборными России и Финляндии.