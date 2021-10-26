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Домашние матчи «Авангарда», «Витязя» и «Куньлуня» до 7 ноября пройдут при пустых трибунах

Домашние матчи «Авангарда», «Витязя» и «Куньлуня» до 7 ноября пройдут при пустых трибунах
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Домашние матчи «Авангарда», «Витязя» и «Куньлуня» в период с 28 октября по 7 ноября пройдут без зрителей на трибунах. Это связано с введением локдауна в Московской области.

Так, «Авангард» на официальной странице в «Твиттере» объявил о возврате денег за билеты на ближайший матч с «Салаватом Юлаевым», запланированный на 29 октября.

«Уважаемые болельщики, к сожалению, согласно распоряжению министра физической культуры и спорта Московской области спортивные мероприятия в Подмосковье в период с 28 октября по 7 ноября пройдут без зрителей.

Всем покупателям, кто приобрёл билеты на матч 29.10. с «Салаватом Юлаевым» на официальном сайте клуба, деньги вернутся автоматически на банковские карты, с которых была совершена оплата. Владельцам абонементов до конца недели будет направлена рассылка о порядке действий. Ждите письмо на почту!

Берегите себя и близких, соблюдайте все меры предосторожности — и, надеемся, вскоре мы снова увидимся на хоккее!» — говорится в сообщении.

Напомним, «Авангард» выступает в Балашихе, «Витязь» — в Подольске, «Куньлунь» — в Мытищах.

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