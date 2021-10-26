«Ак Барс» заменил вратаря Бобкова уже на шестой минуте матча с «Автомобилистом»

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Автомобилист» встречается с «Ак Барсом». Встреча проходит на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге. Счёт к середине первого периода — 2:0 в пользу подопечных Билла Питерса.

На 4-й минуте на исходе численного большинства хозяева проводили атаку в чужой зоне. После наброса от синей линии шайба от лицевого борта выскочила на пятак прямо на клюшку Алексею Макееву, который бросил точно в ближний угол ворот.

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Через две минуте «Автомобилист» вновь разыгрывал большинство. Стефан Да Коста отыгрался с Макеевым и в касание щёлкнул с вершины круга вбрасывания — шайба залетела под перекладину. После второго гола тренерский штаб «Ак Барса» принял решение заменить Игоря Бобкова на Тимура Билялова.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».