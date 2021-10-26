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Даниил Тарасов забил первый гол за «Ак Барс». Ему потребовалось 16 матчей

Даниил Тарасов забил первый гол за «Ак Барс». Ему потребовалось 16 матчей
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В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Автомобилист» встречается с «Ак Барсом». Встреча проходит на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге. Счёт к концу первого периода — 2:2.

На 13-й минуте при счёте 2:0 в пользу «Автомобилиста» Даниил Тарасов кистевым броском со входа в зону застал Владимира Галкина врасплох — шайба залетела в ворота над ловушкой голкипера.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, Тарасов забросил свою первую шайбу за «Ак Барс». Матч с «Автомобилистом» для него 16-й за казанскую команду. Прежде на его счету было всего одно очко — за результативную передачу во встрече со «Спартаком» 26 сентября.

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