«Ак Барс» отыгрался с 0:2 в матче с «Автомобилистом» менее чем за 3 минуты

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Автомобилист» встречается с «Ак Барсом». Встреча проходит на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге. Счёт к началу второго периода — 2:2.

На 13-й минуте при счёте 2:0 в пользу «Автомобилиста» Даниил Тарасов кистевым броском со входа в зону застал Владимира Галкина врасплох — шайба залетела в ворота над ловушкой голкипера.

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На 16-й минуте отличная атака с ходу удалась «Ак Барсу». Кирилл Петров на хорошей скорости закатился в зону соперника, накоротке отыгрался с Дмитрием Кагарлицким, после чего с пятака переправил шайбу в ворота — 2:2. На отыгрыш казанцам понадобилось менее трёх минут — 2.41.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».