«Трактор» забил курьёзный гол. После броска шайба от борта отскочила в спину Кошечкину

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором магнитогорский «Металлург» встречается с челябинским «Трактором». Встреча проходит на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске. Счёт к началу третьего периода — 2:2.

На исходе первого игрового отрезка произошёл курьёзный момент. Во время атаки челябинцев при счёте 1:0 в пользу магнитогорцев Виталий Абрамов развернулся на фланге и отдал передачу в центр зоны на Лукаша Седлака, который мощно бросил. Шайба от лицевого борта отскочила в спину Василию Кошечкину и закатилась за линию ворот.

Момент можно посмотреть с 1:09.

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На голы Брендана Лайпсика и Джоша Карри челябинцы ответили шайбами Лукаша Седлака и Владимира Ткачёва.