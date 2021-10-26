Стал известен состав молодёжной сборной России на Турнир четырёх наций

Стал известен состав молодёжной сборной России на сбор в Новогорске, после которого команда отправится в шведский Энгельхольм, чтобы принять участие в Турнире четырёх наций, сообщается на официальной странице ФХР в «Твиттере».
Турнир пройдёт с 12 по 14 ноября.
Вратари: Егор Гуськов, Сергей Иванов, Максим Моторыгин.
Защитники: Даниил Кузьмин, Николай Макаров, Даниил Орлов, Роман Романов, Кирилл Стеклов, Михаил Березовский, Семён Буйван, Тимофей Давыдов, Дмитрий Костенко, Максим Федотов.
Нападающие: Михаил Горюнов-Рольгизер, Дмитрий Кателевский, Иван Мирошниченко, Александр Пашин, Богдан Тринеев, Дмитрий Злодеев, Дмитрий Зуган, Илья Иванцов, Даниил Лазутин, Кирилл Танков, Андрей Баканов, Семён Демидов, Александр Кисаков, Прохор Полтапов, Данила Юров.
- 26 октября 2021
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