Стал известен состав молодёжной сборной России на Турнир четырёх наций

Стал известен состав молодёжной сборной России на сбор в Новогорске, после которого команда отправится в шведский Энгельхольм, чтобы принять участие в Турнире четырёх наций, сообщается на официальной странице ФХР в «Твиттере».

Турнир пройдёт с 12 по 14 ноября.

Вратари: Егор Гуськов, Сергей Иванов, Максим Моторыгин.

Защитники: Даниил Кузьмин, Николай Макаров, Даниил Орлов, Роман Романов, Кирилл Стеклов, Михаил Березовский, Семён Буйван, Тимофей Давыдов, Дмитрий Костенко, Максим Федотов.

Нападающие: Михаил Горюнов-Рольгизер, Дмитрий Кателевский, Иван Мирошниченко, Александр Пашин, Богдан Тринеев, Дмитрий Злодеев, Дмитрий Зуган, Илья Иванцов, Даниил Лазутин, Кирилл Танков, Андрей Баканов, Семён Демидов, Александр Кисаков, Прохор Полтапов, Данила Юров.