Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Витязь» — ХК «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Стал известен состав молодёжной сборной России на Турнир четырёх наций

Стал известен состав молодёжной сборной России на Турнир четырёх наций
Комментарии

Стал известен состав молодёжной сборной России на сбор в Новогорске, после которого команда отправится в шведский Энгельхольм, чтобы принять участие в Турнире четырёх наций, сообщается на официальной странице ФХР в «Твиттере».

Турнир пройдёт с 12 по 14 ноября.

Вратари: Егор Гуськов, Сергей Иванов, Максим Моторыгин.

Защитники: Даниил Кузьмин, Николай Макаров, Даниил Орлов, Роман Романов, Кирилл Стеклов, Михаил Березовский, Семён Буйван, Тимофей Давыдов, Дмитрий Костенко, Максим Федотов.

Нападающие: Михаил Горюнов-Рольгизер, Дмитрий Кателевский, Иван Мирошниченко, Александр Пашин, Богдан Тринеев, Дмитрий Злодеев, Дмитрий Зуган, Илья Иванцов, Даниил Лазутин, Кирилл Танков, Андрей Баканов, Семён Демидов, Александр Кисаков, Прохор Полтапов, Данила Юров.

Новость по теме
Стал известен состав сборной России на первый этап Евротура Кубок Карьяла
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021