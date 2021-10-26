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«Северсталь» прервала четырёхматчевую победную серию «Салавата», отыгравшись с 0:2

«Северсталь» прервала четырёхматчевую победную серию «Салавата», отыгравшись с 0:2
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» обыграла «Салават Юлаев». Встреча проходила на стадионе «Уфа-Арена» в столице Республики Башкортостан и завершилась со счётом 3:2 (0:0, 2:2, 1:0) в пользу подопечных Андрея Разина.

КХЛ - регулярный чемпионат
26 октября 2021, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 3
Северсталь
Череповец
1:0 Кадейкин (Панин) – 22:13' (5x5)   2:0 Маннинен (Гранлунд) – 23:16' (5x5)   2:1 Пилипенко (Стенквист) – 33:17' (5x5)   2:2 Вовченко (Стенквист, Хохлов) – 36:07' (5x5)   2:3 Гуслистов (Думбадзе, Гераськин) – 47:54' (5x5)

На 23-й минуте Александр Кадейкин с передачи Григория Панина вывел уфимцев вперёд. Через минуту три секунды Сакари Маннинен после паса Маркуса Гранлунда увеличил преимущество уфимцев. На 34-й минуте Кирилл Пилипенко с передачи Якоба Стенквиста отыграл один гол. Через три минуты Даниил Вовченко сравнял счёт, забросив при игре «шесть на пять». На 48-й минуте Никита Гуслистов с передачи Давида Думбадзе вывел череповчан вперёд.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» 29 октября в Балашихе сыграет с «Авангардом». «Северсталь» 28 октября примет «Торпедо».

Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
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