«Северсталь» прервала четырёхматчевую победную серию «Салавата», отыгравшись с 0:2

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» обыграла «Салават Юлаев». Встреча проходила на стадионе «Уфа-Арена» в столице Республики Башкортостан и завершилась со счётом 3:2 (0:0, 2:2, 1:0) в пользу подопечных Андрея Разина.
На 23-й минуте Александр Кадейкин с передачи Григория Панина вывел уфимцев вперёд. Через минуту три секунды Сакари Маннинен после паса Маркуса Гранлунда увеличил преимущество уфимцев. На 34-й минуте Кирилл Пилипенко с передачи Якоба Стенквиста отыграл один гол. Через три минуты Даниил Вовченко сравнял счёт, забросив при игре «шесть на пять». На 48-й минуте Никита Гуслистов с передачи Давида Думбадзе вывел череповчан вперёд.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» 29 октября в Балашихе сыграет с «Авангардом». «Северсталь» 28 октября примет «Торпедо».
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